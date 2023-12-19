В России предложили запретить ездить на электросамокатах зимой Депутат Цивилев: необходимо запретить ездить на электросамокатах в снегопад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо запретить ездить на электросамокатах зимой в заснеженную погоду и при гололеде, с таким предложением выступил депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев. Он направил соответствующее обращение начальнику ГИБДД Михаилу Черникову, пишет «Парламентская газета». Депутат предлагает внести в ПДД норму об ограничении передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) при неблагоприятных погодных условиях в зимний период.

Особого внимания заслуживает ситуация в зимний период, когда при неблагоприятных погодных условиях и гололеде риск тяжелых дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедов и самокатов возрастает кратно, — говорится в обращении.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что многие россияне высказывают недовольство из-за доставщиков, передвигающихся на СИМ. Так, некоторые из них перевозят в общественном транспорте не только большие рюкзаки, но и собственные электросамокаты. Парламентарий предложил изучить международную практику и только после этого вносить корректировки в ПДД. Он напомнил, что водители любых транспортных средств во время снегопада должны руководствоваться здравым смыслом.

Правительство России ранее поддержало новый законопроект, предусматривающий введение штрафов за пьяную езду на электросамокатах. При этом кабмин потребовал доработать документ с учетом полученных замечаний. Отмечается, что сумма штрафа может достигать 30 тысяч рублей.