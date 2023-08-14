В России предложили выплачивать пособия на детей старше 17 лет Петербургские депутаты предложили выплачивать пособия на детей старше 17 лет

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В России необходимо расширить действия социальной поддержки на детей, достигших 17 лет, для этого необходимо выплачивать пособия подросткам из малоимущих семей, с такой инициативой выступили депутаты петербургского Заксобрания Денис Четырбок и Александр Ржаненков. Они предлагают внести изменения в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», сообщает «Парламентская газета».

В ходе правоприменительной практики была отмечена несправедливость, заключающаяся в том, что выплата пособия прекращается по достижении ребенком 17 лет. <...> Сейчас лицо, все еще являющееся ребенком и находящееся на попечении родителей, несправедливо лишается части гарантированной государством материальной поддержки, — заявляют авторы инициативы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала инициативу. Парламентарий в разговоре с издание подчеркнула, что данный вопрос уже обсуждался с Министерством труда. При этом для начала необходимо рассчитать, сколько средств понадобится для осуществления социальной поддержки, уточнила депутат.

Проблема не в том, что мы не считаем этих ребят детьми. Значимым является именно экономический подход. Нужно четко понимать, какие будут затронуты источники дополнительного финансирования для выплат и в каком объеме потребуются средства, — пояснила Буцкая.

По словам парламентария, в связи с этим следует дождаться заключения федерального правительства. Она подчеркнула, что подсчитать точную сумму денег, чтобы охватить пособиями подростков до 18 лет, трудно. Это связано с тем, что выплаты основываются на величине региональных прожиточных минимумов, разных для всех субъектов.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее предложила увеличить размер единого пособия на детей из малоимущих семей. По ее словам, выплаты должны позволять семье преодолеть черту бедности.