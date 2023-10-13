В России предложили ввести «зимнее время» для школьников Депутат Нечаев предложил сдвинуть начало школьных уроков зимой на час позже

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев выступил с предложением ввести «зимнее время» для школьников, сдвинув начало занятий на час позже, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службы партии. Там уточнили, что инициатива связана с заботой о здоровье детей в условиях сезонного сокращения светового дня.

В большинстве школ уроки всегда начинаются в 08:00 или 08:30 утра, несмотря на время года и пожелания родителей. Осенью светать начинает позже. <...> В итоге дети добираются в школу по темноте, а это небезопасно. Подъем в темное время суток может плохо влиять на самочувствие и успеваемость, — пояснил депутат.

Он добавил, что в ряде стран уже проводят эксперименты по переносу начала уроков на более позднее время и подобные исследования можно было бы провести и в России. Как указал парламентарий, многие ученые утверждают, что сдвиг начала учебного дня на час позже позитивно влияет на успеваемость учеников, помогая укрепить память и лучше усваивать информацию.

Мы предлагаем провести такой эксперимент: посмотреть, улучшатся ли эти показатели, если начинать уроки не в 8 утра, а например в 09:30. Если опыт окажется удачным, его нужно распространить на всю страну, — предложил Нечаев.

Ранее детский психолог Елена Митягина посоветовала начинать отпускать ребенка в школу одного, только убедившись, что он хорошо знает маршрут до учебного заведения и обратно до дома. Специалист посоветовала родителям месяц ходить с ребенком по этому пути, чтобы он точно не заблудился.