В России предложили ввести новые льготы для участников СВО Минфин предложил ввести льготы для участников СВО по транспортному налогу

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Министерство финансов предложило ввести льготы для участников СВО по транспортному и земельному налогу, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, многодетным семьям могут предоставить вычеты по имущественному налогу. Также в ведомстве выступили с идеей освободить от турсбора тех, кто проживает в гостинице по санаторно-курортному лечению.

Установление льготы по транспортному и земельному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей, — говорится в материале.

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что россиянам необходимо успеть подать декларацию по НДФЛ до 30 апреля. Отчет о доходах должен быть представлен в налоговые органы не позднее указанного срока.

Согласно требованиям ФНС, декларация по форме 3-НДФЛ обязательна в нескольких случаях. В первую очередь это касается сделок с недвижимостью: если жилье продавалось до истечения трехлетнего срока владения (для налоговых резидентов) или пятилетнего срока (для нерезидентов).

Также декларированию подлежат дорогостоящие подарки от лиц, не являющихся близкими родственниками, — это может быть недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги или доли в уставном капитале.