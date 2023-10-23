В России предложили ввести льготы для гражданских участников СВО Депутат ГД Кузнецов предложил ввести льготы для гражданских участников СВО

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Для гражданских участников специальной военной операции (СВО) следует ввести льготы и признавать их инвалидами боевых действий, с таким предложением выступили депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». Один из авторов инициативы депутат Эдуард Кузнецов рассказал «Парламентской газете», что к инвалидам войны нужно отнести тех, кто обеспечивал выполнение задач во время СВО на Украине, в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и получил в этот период увечья, заболевания, контузии или ранения.

Речь идет о таких специалистах, как, например, водители, энергетики, железнодорожники, дорожные рабочие. Они работают с риском для жизни и здоровья, поэтому на них должны распространяться те же льготы, которые существуют для инвалидов боевых действий, — пояснил парламентарий.

Также депутаты считают, что следует распространить льготы на тех, кто принимал участие в выполнении задач на территориях Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября 2022 года. Кузнецов подчеркнул, что документ был отправлен на заключение в правительство. В случае его принятия гражданские участники СВО, получившие инвалидность, смогут рассчитывать на надбавку к пенсии, первоочередное право на приобретение садового участка, обеспечение протезами и компенсацию половины платы за коммунальные услуги.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду!» Олег Нилов ранее выступил с предложением приравнять участников СВО к ветеранам Великой Отечественной войны. Нилов считает, что нужно единым законом принять все предлагаемые меры поддержки военнослужащих, включая предоставление им земельного участка и дополнительных выплат.