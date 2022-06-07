В России предложили ввести крупный штраф за пропаганду ЛГБТ В Госдуму внесли законопроект о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Заксобрание Севастополя вынесло на рассмотрение Госдумой законопроекта о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете. Проект документа опубликован в думской электронной базе. Также предлагается ввести штрафы для иностранцев и лиц без гражданства.

Деяния, совершенные с применением СМИ и интернета, будут наказываться штрафом до 500 тысяч рублей для граждан, до миллиона рублей для должностных лиц и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Для иностранцев и лиц без гражданства максимальный штраф составит до 500 тысяч рублей с возможностью административного выдворения за пределы РФ, — указано в законопроекте.

31 мая телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал лицей № 12 в Екатеринбурге, где устроили «вульгарное выступление с ЛГБТ-душком» на майском конкурсе танцев. Он отметил, что в 2019 году это учебное заведение получило специальный приз Ельцин Центра. Школьникам ежегодно дают уроки толерантности, а на уроках английского языка им внушают, что плохо об ЛГБТ говорят лишь «непросвещенные люди».

В конце апреля Соловьев во время эфира «Соловьев.Live» назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила подонков, скрывающихся за границей». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком» и заявил, что жители города ждут его приезда, чтобы высказать свою позицию.