В России предложили ввести компенсацию за незаконные задержания Москалькова призвала внедрить механизм возмещения вреда за незаконные задержания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в рамках своего доклада за 2023 год предложила ввести в России механизм компенсации вреда для граждан, которые подверглись необоснованному задержанию. Омбудсмен предложила прописать соответствующую меру в кодекс об административных правонарушениях, сказано в документе.

Полагаем необходимым рассмотреть вопрос об установлении в КоАП РФ особого компенсаторного механизма по аналогии с УПК РФ, предусматривающим институт реабилитации лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию, — указано в докладе.

Москалькова подчеркнула, что в настоящий момент такого рода возмещения происходят в судебном порядке, в ходе которого истец обязан предоставит доказательства, что задержание было незаконным. Помимо этого, в КоАП РФ не прописан порядок обжалования постановлений об избрании меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, поэтому омбудсмен считает, что на этот счет также необходимо внести изменения в кодекс.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что в России необходимо разработать механизм, согласно которому иностранных граждан и должностных лиц за проявление русофобии будут привлекать к ответственности как за экстремизм. По ее словам, наказания за такие деяния нужно ужесточить.