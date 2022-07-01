В России предложили ввести для пенсионеров льготу по жилью Депутат Федоров предложил отменить для пожилых пошлину на регистрацию наследуемого жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить российских пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, которое получено по наследству. Свою инициативу он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

Федоров счел существенной тратой для пенсионеров сумму, которые они платят за регистрацию прав собственности на недвижимость. В настоящее время платеж составляет две тысячи рублей.

В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования, — подчеркивается в его письме.

Федоров также указал на то, что наследниками пожилые россияне часто становятся после смерти супруга.

Ранее федеральная риелторская компания «Этажи» обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с инициативой о повышении с 1 млн до 3 млн рублей суммы, которая не облагается подоходным налогом при продаже жилья, если вместо него покупается новое. Замдиректора компании Татьяна Ахметдинова отметила, что предложение особенно актуально на фоне сильного роста цен на жилье в стране.