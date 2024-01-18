В России предложили воссоздать вытрезвители на федеральном уровне Депутат Огуль: необходим федеральный закон о системе вытрезвителей

Фото: Пресс служба ГД РФ

Первый заместитель Председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль

В России необходим федеральный закон о воссоздании системы медицинских вытрезвителей при МВД, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» первый заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. По его словам, практика, когда приемники находились в ведении Минздрава и региональных властей, оказалась не вполне эффективной.

Ранее людей в состоянии алкогольного опьянения привозили именно в такие отделения. К примеру, чтобы они не замерзли зимой. Но в 2011 году приемники ликвидировали по всей стране. Соответствующие полномочия передали Минздраву, и людей пришлось принимать через медучреждения. Как показала практика, это оказалось не совсем эффективно, — пояснил депутат.

Он напомнил, что в 2020 году регионы и муниципалитеты получили право создавать вытрезвители, но этой возможностью воспользовались только 26 субъектов России.

По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева, в этом вопросе необходимо принятие закона прямого действия. Как пояснил парламентарий в беседе с изданием, современные вытрезвители должны представлять собой муниципальные социальные учреждения, из которых человека в случае необходимости серьезной медицинской помощи, могли бы перенаправлять в больницу. Остальные получат возможность выспаться и отдохнуть, а затем получат счет за услуги. Лицам с тяжелой алкогольной зависимостью предложат программы лечения в государственных или частных клиниках.

Ранее стало известно, что число россиян, страдающих от алкогольной зависимости, увеличилось до 54,2 тысячи человек в 2022 году. По данным Росстата, с 2010 по 2021 год число пациентов с зависимостью от спиртного снижалось. Предполагается, что рост числа алкозависимых связан с геополитической ситуацией.