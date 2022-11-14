В России предложили ужесточить правила езды на электросамокатах для детей Омбудсмен Львова-Белова призвала ограничить скорость электросамокатов для детей до 20 км/ч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе совместного совещания с Советом по правам человека предложила ограничить скорость электросамокатов для детей. Правозащитница настояла на том, чтобы установить в таких случаях максимальную скорость в 20 км/ч, передает РИА Новости.

<...> мы целиком поддерживаем предложение дополнительно снизить допустимую скорость, хотя бы при использовании детьми, она должна быть не выше 20 км/час, — сказала Львова-Белова.

При этом, по мнению омбудсмена, и установленное ограничение скорости до 25 км/ч при столкновении с пешеходом, при весе самоката 35 кг, может привести к ушибам, серьезным переломам или гибели. По словам правозащитницы, особенно травмоопасны такие аварии в случае с детьми или пожилыми людьми.

Львова-Белова призвала также учитывать транспортную инфраструктуру в сельской местности или в других населенных пунктах: в большинстве из них не налажена работа автобусов и маршруток, поэтому дети могут добираться до учебных заведений только на самокатах или велосипедах.

В связи с этим, по словам омбудсмена, актуализируются вопросы: кто будет контролировать, идентифицировать водителя, доказывать его вину, привлекать к ответственности, учитывая, что детей к административной ответственности можно привлекать с 16 лет.

В октябре правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Тогда они получили особый статус средств индивидуальной мобильности: сейчас перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч.