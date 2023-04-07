В России предложили узаконить продажу «красивых» номеров для машин Депутат Ткачев предложил узаконить продажу «красивых» номеров для машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили сделать законной продажу «красивых» автомобильных номеров. С такой инициативой выступил замглавы комитета нижней палаты парламента по информационной политике Антон Ткачев. Его слова передает пресс-служба партии «Новые люди».

Легально получить «красивый» номер невозможно, поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу. Чтобы этот теневой рынок ушел в прошлое, мы предлагаем распределять «красивые» номера через открытые аукционы на Госуслугах, — сказал Ткачев.

Он заметил, что в РФ каждый год выдают четыре миллиона номеров для машин. «Красивые» номера стоят, сослался Ткачев на данные Минэкономразвития, от 10 тысяч до 10 млн рублей, в среднем — 300 тысяч.

По словам депутата, за последние 13 лет парламент отклонил четыре законопроекта о проведении открытых аукционов на номера. Он предложил вернуться к этой работе.

В прошлом декабре автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов подготовил новую серию предложений, направленных на обогащение казны. Итоговый вклад в госбюджет составит минимум 2,019 трлн рублей.

Одна из предложенных мер — дать водителям возможность комбинировать цифры и буквы на номерной табличке вне существующего стандарта ГОСТ и сделать официальную продажу таких номеров простой и прозрачной. Поступления в бюджет вырастут до 20 млрд.