В России предложили увеличить штрафы за выкладку вейпов на витрине Депутат ГД Спиридонов: необходимо увеличить штрафы за выкладку вейпов на витрине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует увеличить штрафы за выкладку вейпов на витринах в два раза, с таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговли Александр Спиридонов. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат уточнил, что существующие меры не пугают продавцов — те продолжают привлекать внимание несовершеннолетних покупателей, оставляя на витринах средства потребления никотина.

Существующих штрафов недостаточно. Продавцов они не пугают, и многие продолжают выкладывать вейпы на витрине, что привлекает внимание несовершеннолетних покупателей и по сути является рекламой, — пояснил парламентарий.

По мнению депутата, также необходимо на месяц ограничивать деятельность магазина, который нарушил нормы продажи электронных курительных устройств. Он уже обратился в Роспотребнадзор с просьбой разобраться с деятельностью подобных торговых точек, а в ближайшее время планирует подготовить законопроект об увеличении штрафов до четырех-шести тысяч рублей для граждан, до 10-20 тысяч рублей для должностных лиц и до 60-100 тысяч рублей для организаций.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов согласен, что ужесточение мер действительно необходимо. При этом парламентарий отмечает, что ситуация в регионах может отличаться, поэтому необходимо получить мнение представителей субъектов РФ.

Вполне возможно, что правильно было бы делегировать полномочия по установлению размеров штрафов на региональный уровень, — считает депутат.

Депутаты Мосгордумы ранее предложили полностью запретить рекламу вейпов в СМИ и интернете. Они отмечают, что необходимо ограничивать деятельность сайтов, которые рекламируют вейпы, и установить за это штрафы.