В России предложили усилить защиту Черного моря от самолетов-шпионов НАТО Депутат Новиков предложил усилить защиту Черного моря от самолетов-шпионов НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35С

Участившиеся разведывательные полеты самолетов стран НАТО имеют целью поиск слабостей в российской системе обороны, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В связи с этим он предложил усилить защиту черноморской акватории.

Россия может в данном конкретном случае дать такой же конкретный и инструментальный ответ, связанный с укреплением всех структур своей военной, технической безопасности. <...> Зона Черноморья является и должна являться зоной особого, специального внимания как Вооруженных сил Российской Федерации, так и российских специальных служб, — подчеркнул депутат.

По его мнению, самолеты-шпионы НАТО стали чаще летать над Черным морем из-за проблем украинского контрнаступления. Они пытаются нащупать слабые места в российской системе охраны и защиты территории, чтобы как минимум нанести чувствительные удары с серьезными экономическими и политическими последствиями.

Например, разрушение объектов инфраструктуры, таких как Крымский мост, разрушение крупных предприятий <...> вызывает надежды на то, что внутри Российской Федерации эти эпизоды будут негативно восприняты населением, которое в подобной ситуации будет полагать, что российское государство не обеспечивает их должной защиты и безопасности, — объяснил парламентарий.

Ранее ВКС России зафиксировали 22 августа пролет двух беспилотных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые вели разведку около Крыма. В целях противодействия в воздух были подняты два российских истребителя.