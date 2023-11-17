В России предложили связать размер пособия по безработице с инфляцией Депутат Исаев: пособие по безработице нужно индексировать на уровень инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер пособия по безработице в России планируется ежегодно индексировать в соответствии с уровнем инфляции, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. По его словам, соответствующая инициатива входит в число 210 поправок, рекомендованных к принятию при рассмотрении во втором чтении закона «О занятости населения в Российской Федерации».

Как отметил парламентарий, среди других нововведений: составление службами занятости индивидуального плана трудоустройства для каждого безработного, помощь в поиске работы не только уволенным, но и тем, кому грозит увольнение, а также предпенсионерам, беженцам и подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме того, в законопроекте планируется закрепить приоритет трудоустройства участников СВО и членов их семей.

По словам Исаева, изначально максимальный размер пособия планировали приравнять к МРОТ, затем решили оставить пособие на нынешнем уровне (максимум — 12 792 рубля, минимум — 1500 рублей) с ежегодной индексацией на уровень инфляции. В условиях дефицита кадров такая мера является достаточной, считает политик.

Общая ситуация на рынке труда не располагает к тому, чтобы стимулировать нахождение человека в статусе безработного, — подчеркнул Исаев.

Ранее Госдума решила заморозить индексацию зарплат госслужащим до 2025 года. При этом российское законодательство предполагало индексацию зарплат госслужащих в 2024 году на 4%.