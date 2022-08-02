В России предложили создать единый свод правил по безопасности в школах Сенатор Гумерова предложила создать единый свод правил по безопасности в школах

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В России необходимо создать единый документ, в котором будут прописаны требования МЧС, МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора и других ведомств к безопасности в школах, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она уточнила, что нередко представители ведомств в ходе проверки дают прямо противоположные указания, пишет «Парламентская газета».

В связи с этим предлагаем создать единый комплексный документ, который бы объединял требования МЧС, прокуратуры, Роспотребнадзора, может быть, Росгвардии, по обеспечению безопасности в каждой школе, — отметила Гумерова.

Она добавила, что школам и детским садам в России не хватает металлодетекторов, сигнализаций и тревожных кнопок. По подсчетам политика, на это следует выделить почти 42 млрд рублей. Однако, уточнила Гумерова, школы оснастят преимущественно отечественным оборудованием. При этом в ближайшем будущем производство систем видеонаблюдения и металлодетекторов планируют наладить в России, резюмировала сенатор.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что в России уже научились делать качественную школьную форму, соответствующую всем стандартам, поэтому нехватки этого товара на рынке на фоне санкций ожидать не стоит. Она добавила, что некоторые «любимые» производители ушли с российского рынка, однако им на замену уже пришли отечественные бизнесмены.