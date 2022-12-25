В России предложили сократить праздники на время СВО «Коммунисты России» предложили сократить новогодние праздники на время СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького

«Коммунисты России» направили обращение в Госдуму с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции на Украине, рассказал РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. По его мнению, страна должна работать на оборону и укрепление обороноспособности.

Я думаю, что 31-е число надо сделать выходным, 7 января — это святой для православных день... Первое число — понятно: люди после 31 декабря, ну и второе — для того, чтобы полностью привести себя в порядок, — заявил Малинкович.

8 января он также предложил оставить выходным днем. По словам Малинковича, это необходимо, чтобы люди смогли «прийти в форму» после Рождества. При этом политик подчеркнул, что такая мера должна действовать только на время СВО — после ее окончания следует вернуться к традиционным зимним каникулам.

Ранее психолог Марина Гладышева рассказала, что после долгих новогодних выходных человеку приходится снова встраиваться в рутинный рабочий ритм, и для того, чтобы переход прошел безболезненно, можно предпринять ряд шагов. В качестве одного из вариантов эксперт предложила еще до праздников выполнить часть работы, запланированной на начало января, тогда у человека появится время на адаптацию и плавное вхождение в трудовой режим.