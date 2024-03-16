В России предложили сажать в тюрьму за попытки сорвать выборы Депутат Лантратова предложила давать восемь лет тюрьмы за попытку сорвать выборы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России подготовят законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы с помощью поджога или иным общеопасным способом, заявила ТАСС первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова. По ее словам, за противоправные действия предлагается лишать граждан свободы на срок до восьми лет.

Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего РФ в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы — от пяти до восьми лет, — сообщила Лантратова.

Она подчеркнула, что в ближайшие дни соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Парламентарий также подчеркнула, что провокации на выборах могут продолжиться в оставшиеся дни голосования — 16 и 17 марта. Лантратова считает, что сейчас в РФ действуют «достаточно мягкие» меры наказания для тех, кто предпринимает попытки сорвать выборный процесс.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее заявил, что попытки сорвать выборы президента РФ не повлияют на явку избирателей. Парламентарий также призвал граждан посетить избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг и «показать всему миру, что россияне едины».