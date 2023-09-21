В России предложили разрешить учителям оставлять школьников на второй год Сенатор Гигель предложила разрешить учителям оставлять школьников на второй год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Учителя из Алтая обратились к члену Совета Федерации Татьяне Гигель с жалобами на отсутствие законных оснований оставлять неуспевающих школьников на повторный год обучения. В беседе с «Парламентской газетой» сенатор уточнила, что намерена передать обращение в профильный комитет палаты регионов с предложением разрешить педагогам самостоятельно решать данный вопрос без участия родителей.

Для меня, если честно, было полным откровением, что сегодня у учителей нет законных оснований, чтобы повысить ответственность учеников и их родителей за успеваемость. По моему мнению, система второго года, которая действовала раньше, была эффективной, — пояснила Гигель.

Сенатор подчеркнула, что эта проблема существует не только среди учителей на Алтае. Она уточнила, что трудности возникают в том числе у родителей, а также у детей, которые успевают пройти школьную программу за год. Гигель добавила, что в стране падает успеваемость по точным предметам, например по математике.

Сенатор пояснила, что сейчас оставить школьника на второй год можно при наличии незачетов по двум предметам. При этом вопрос должен решаться совместно с родителями или законными представителями ребенка, которые могут в случае невыполнения данного пункта обратиться в администрацию образовательного учреждения или даже в суд.

Речь о конкретной законодательной инициативе пока не идет. Для начала я хочу обсудить этот вопрос с профильным комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре, — заключила Гигель.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил, что вопрос соотношения знающих русский язык школьников должен контролироваться, так как в противном случае это приведет к снижению эффективности образования. По его словам, дети, не владеющие русским, будут плохо усваивать материал.