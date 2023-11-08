В России предложили распространить ОСАГО на электросамокаты Депутат Цивилев: нужно обязательное страхование участников движения на СИМ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев подготовил законопроект о принудительном страховании ответственности участников движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает «Парламентская газета». По словам парламентария, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса с 1 марта 2023 года отнесены к транспортным средствам, поэтому их нужно обязательно страховать.

Законодатель предложил учесть особенности страхования арендаторов электросамокатов на короткий промежуток времени. По его мнению, предприниматели, сдающие СИМ в аренду, должны заключать обязательный договор с профессиональными страховыми компаниями.

Срок действия договора обязательного страхования будет равен периоду использования арендатором средства индивидуальной мобильности до момента завершения поездки, — пояснил депутат.

Однако, по словам первого зампреда комитета Госдумы по транспорту Павла Федяева, инициатива касается только прокатных СИМ, в то время как главная проблема сегодня заключается в частных электросамокатах, которые никак не контролируются. Как подчеркнул политик, для оформления страховки на такое транспортное средство нужно понимать, как его идентифицировать.

Для этого нужно проработать систему его регистрации, на нем должен быть код или аналог VIN, который поможет четко установить собственника, — заявил Федяев.

Еще одной проблемой депутат назвал использование СИМ несовершеннолетними. В этом случае, по его словам, о страховке говорить не приходится. Этот вопрос прорабатывают сами операторы СИМ, но пока действенного решения нет, резюмировал депутат.

Ранее замначальника управления ГИБДД по Москве Евгений Логиновский выступил за немедленный запрет езды на электросамокатах детям до 18 лет. По его мнению, в ближайшее время необходимо ввести идентификацию личности и тестирование на знание правил дорожного движения для пользователей арендованных электросамокатов и других СИМ.