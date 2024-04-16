В России предложили поднять тарифные ставки окладов В России предложили установить размер минимального оклада на уровне МРОТ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ, пишут «Известия». В законопроекте, который будет внесен в Госдуму 16 апреля фракцией «Справедливая Россия — За правду», сообщается, что у большинства предприятий РФ размеры тарифных ставок ниже этого уровня.

Во всех отраслях экономики наблюдается дефицит квалифицированных рабочих. Без установления минимальных государственных гарантий (оплаты не ниже одного МРОТ — NEWS.ru) невозможно достойно оплачивать труд, воспитывать профессионалов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что падение зарплат ниже МРОТ началось в 2007 году, когда поправки в законы ликвидировали минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд и позволили работодателям понизить базовые зарплаты. По данным экспертов, с таким начислением зарплаты сталкивается более 700 тысяч россиян.

Ранее президент России Владимир Путин поручил повышать минимальный размер оплаты труда опережающими темпами — до 35 тысяч рублей к 2030 году. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин, он должен предоставить соответствующий доклад до 15 марта 2025 года.

Согласно информации Росстата, число граждан России с доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года составило 13,5 млн человек, или 9,3% от общей численности населения. Это исторический минимум, в 2022 году этот показатель достигал 9,8%. Граница бедности в прошлом году составила 14 339 рублей, годом ранее этот показатель достигал 13 545 рублей.