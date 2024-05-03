В России предложили отправлять на СВО конфискованное оружие В Госдуму внесли законопроект об отправке изъятого оружия на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, предполагающий отправку конфискованного оружия в зону военной спецоперации, внесли в Госдуму, сказано на сайте партии «Единая Россия». По словам секретаря генсовета политсилы Андрея Турчака, в территориальных подразделениях МВД сегодня хранится около 250 тысяч единиц оружия, из которых более 70 тысяч подлежат утилизации. Он подчеркнул, что оружие исправно и может быть передано Минобороны РФ и Росгвардии.

Речь идет об изъятом, конфискованном оружии, а также об оружии и боеприпасах к нему, добровольно сданных собственниками на уничтожение. То же самое будет с оружием, сданным владельцами на хранение в Росгвардию и невостребованным ими более года, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев счел необходимым провести в России однодневную мобилизацию, чтобы отправить на фронт посетителей ночных клубов. Он отметил, что основным сдерживающим фактором для мобилизации в настоящий момент является дефицит рабочих рук в разных секторах экономики. Депутат убежден, что в таком случае на СВО не будет отправлен ни один рабочий с завода или работник сельской отрасли.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец до этого предположил в разговоре, что задержанный по подозрению во взятке замминистра обороны Тимур Иванов вряд ли поедет в зону СВО, так как не признал вину. Он не исключил, что бывшего замглавы ведомства в ближайшее время переведут под домашний арест.