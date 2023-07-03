В России предложили отменить заочное обучение для ветеринаров Депутат ГД Лантратова предложила отменить заочную форму обучения для ветеринаров

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила отменить заочную форму обучения для ветеринаров. Она пояснила в своем письме к главам Минобрнауки Валерию Фалькову и Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, что за короткую практику студенты, которые обучаются заочно, не могут научиться делать сложные операции и грамотно отслеживать эпидобстановку, сообщает «Парламентская газета».

Животных оперируют и лечат люди, которые раз в год приезжают на месячные сессии, — уточнила парламентарий.

По словам депутата, Россия остается единственной страной, где действует заочное обучение для ветеринаров. Парламентарий уверена, что таким образом студенты, даже при высокой личной организации, не могут освоить всю программу. Лантратова уточнила, что к дефициту кадров отмена «заочки» не приведет. Она добавила, что узкопрофильных специалистов не хватает в клиниках и в хозяйствах именно из-за недостатка опыта и знаний у части выпускников вузов и колледжей.

Декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины Донского государственного технического университета Алексей Ермаков согласился с Лантратовой. По его мнению, это пережиток прошлого, так как сама заочная форма для ветеринаров появилась после Великой Отечественной войны, чтобы не отрывать будущих ветврачей от производства. Профессор подчеркнул, что ветеринары должны учиться на практике под контролем опытных наставников.

Главный врач сети ветклиник Ян Музалевский ранее рассказал, что в России наблюдается рост цен на зарубежные препараты для животных. По его словам, это связано с уходом большого количества поставщиков с российского рынка.