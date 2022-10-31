В России предложили освободить от мобилизации отцов с ребенком-инвалидом Депутат Останина внесла в ГД законопроект об отсрочке для отцов с ребенком-инвалидом

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение пакет законопроектов о предоставлении отсрочки от призыва на службу по мобилизации гражданам, имеющим ребенка-инвалида, а также тем, кто является единственными детьми у родителей-одиночек пенсионного возраста. Соответствующий документ был опубликован 31 октября в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида, независимо от количества детей в семье. <...> В любом цивилизованном обществе, вне зависимости от наличия таких положений в конституции или иных правоустанавливающих документах, забота о родителях — социальная норма, выполнение которой соответствует естественному ходу вещей, — говорится в сообщении.

В пояснительной записке говорится, что реализация законопроекта снизит риски возникновения трудной жизненной ситуации в семьях с детьми-инвалидами, что в противном случае потребует задействования дополнительных специалистов социальных служб и выплат компенсаций из бюджетов для выравнивания уровня материального обеспечения указанной категории семей.

Ранее представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что 31 октября на территории России завершились мероприятия в рамках частичной мобилизации. Все плановые действия, которые связаны с призывом на военную службу, военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Также прекращается подготовка и вручение повесток, указал генерал-лейтенант.