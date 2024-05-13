В России предложили не менять главу МЧС Совфед: Путин внес предложение о назначении Куренкова на пост главы МЧС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС, передала пресс-служба Совета Федерации. Окончательное решение будет принято на заседаниях 13 и 14 мая.

Совфед в эти дни проведет консультации с верхней палатой парламента. При положительном решении кандидат, предложенный российским лидером, будет одобрен.

Куренков занимает должность главы МЧС с 5 мая 2022. В период его работы на территории страны значительно сократилось количество пожаров в жилье, написало агентство ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу как новый секретарь Совета безопасности РФ будет также заместителем президента РФ Владимира Путина в военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение главы государства, напомнил он.

До этого Путин также предложил переназначить на пост главы МИД РФ действующего главу ведомства Сергея Лаврова. Сенаторы обсудят данный вопрос на заседаниях комитетов и СФ 13 и 14 мая. Кроме того, российский лидер внес на рассмотрение кандидатуры Сергея Нарышкина на должность главы СВР, а Александра Бортникова — на пост руководителя ФСБ.