В России предложили лишать свободы за рекламу наркотиков Петербургский депутат Цивилев предложил ввести уголовную ответственность за рекламу наркотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ответственность за рекламу наркотиков следует перевести из административной в уголовную, считает депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев. По его словам, это поможет бороться с наркограффити с рекламой сайтов и групп в соцсетях, где осуществляется продажа запрещенных веществ. Он заявил, что действующие правовые нормы не останавливают рекламщиков, из-за чего граффити снова и снова появляются на улицах.

Управляющие компании не успевают закрашивать надписи, как они появляются снова. Делают это обычно по ночам одетые в медицинские маски личности, которых даже по камерам наблюдений установить не удается. Штрафы по статье 6.13 КоАП номинальные, рекламщиков, желающих подзаработать, они не останавливают, — рассказал Цивилев.

Депутат предложил дополнить уголовный кодекс статьей 230.3 и ввести наказание за пропаганду и рекламу наркотиков в виде срока от трех до пяти лет. При этом за рекламу в интернете он предлагает лишать свободы на срок от пяти до десяти лет. Начальник оперативно-разыскной части по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Вадим Ванин считает, что угроза возбуждения уголовного дела является серьезным мотивирующим фактором. По его словам, подростки осознают, на что идут, и многие не встанут на этот путь из-за перспективы оказаться в тюрьме.

Депутат Наталия Астахова убеждена, что введение уголовной ответственности за граффити может привести к криминализации подростков. Она подчеркнула, что ответственность должны нести в первую очередь заказчики такой рекламы.

Они могут быть введены в заблуждение. А получат за это три года. Сядут и выйдут из тюрьмы уже соответствующими личностями. Мы посадим стрелочников, а заказчики останутся за кадром, — заявила Астахова.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предложил регулярно тестировать всех чиновников на наркотики. Он подчеркнул, что в такое ответственное для России время у всех государственных служащих должна быть «ясность ума».