Ответственность за рекламу наркотиков следует перевести из административной в уголовную, считает депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев. По его словам, это поможет бороться с наркограффити с рекламой сайтов и групп в соцсетях, где осуществляется продажа запрещенных веществ. Он заявил, что действующие правовые нормы не останавливают рекламщиков, из-за чего граффити снова и снова появляются на улицах.

Управляющие компании не успевают закрашивать надписи, как они появляются снова. Делают это обычно по ночам одетые в медицинские маски личности, которых даже по камерам наблюдений установить не удается. Штрафы по статье 6.13 КоАП номинальные, рекламщиков, желающих подзаработать, они не останавливают,рассказал Цивилев.

Депутат предложил дополнить уголовный кодекс статьей 230.3 и ввести наказание за пропаганду и рекламу наркотиков в виде срока от трех до пяти лет. При этом за рекламу в интернете он предлагает лишать свободы на срок от пяти до десяти лет. Начальник оперативно-разыскной части по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Вадим Ванин считает, что угроза возбуждения уголовного дела является серьезным мотивирующим фактором. По его словам, подростки осознают, на что идут, и многие не встанут на этот путь из-за перспективы оказаться в тюрьме.

Депутат Наталия Астахова убеждена, что введение уголовной ответственности за граффити может привести к криминализации подростков. Она подчеркнула, что ответственность должны нести в первую очередь заказчики такой рекламы.

Они могут быть введены в заблуждение. А получат за это три года. Сядут и выйдут из тюрьмы уже соответствующими личностями. Мы посадим стрелочников, а заказчики останутся за кадром, — заявила Астахова.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предложил регулярно тестировать всех чиновников на наркотики. Он подчеркнул, что в такое ответственное для России время у всех государственных служащих должна быть «ясность ума».

 