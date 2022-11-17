В России предложили легализовать майнинг криптовалют В Госдуму внесли законопроект о легализации майнинга криптовалюты

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В Госдуму был внесен законопроект, позволяющий легализовать в России майнинг криптовалюты, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в стране пока отсутствуют специальные законодательные акты для такого вида деятельности. Закон же позволит декларировать доход и уплачивать налоги.

В декабре постараемся принять закон во всех чтениях, потому что планируется, что он начнет действовать с 2023 года. <...> Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, — сказал Аксаков.

Депутат отметил, что в Думе хотят создать систему, при которой цифровая валюта, полученная в результате майнинга, будет реализована без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением сделок в рамках экспериментального правового режима.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории России, говорится в сообщении на сайте кабмина. К этому же сроку Минфин должен подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в свою очередь заявлял, что Министерство финансов и Банк России переосмыслили подход к рынку криптовалют и в ближайшее время трансграничные платежи в данных валютах могут быть легализованы в России.