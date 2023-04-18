В России предложили изменить систему выплат за командировки Депутат ГД Кузнецов предложил изменить систему выплат за командировки

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У работающего населения России может появиться право выбирать, каким способом получать выплаты за командировки — исходя из среднего заработка или из ежемесячной зарплаты. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов. Депутат предложил изменить систему выплат командировочных, так как во многих случаях сотрудник получает меньше, чем если бы он остался на рабочем месте. Свое предложение Кузнецов направил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает «Парламентская газета».

Сейчас, отправляясь в командировку, работник получает две выплаты — одну на расходы во время поездки, а вторую в виде среднего заработка. При этом при расчете не учитываются отпускные, больничные и социальные выплаты. Парламентарий считает, что это несправедливо, так как обычно такие начисления сотрудник получает в тех случаях, когда временно не выполняет свои рабочие обязанности, а в командировке он продолжает работать так же, как и его коллеги.

Кузнецов разработал поправки в Трудовой кодекс, которые будут гарантировать сохранение зарплаты на время командировок, если работник даст свое письменное согласие. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок поддержала инициативу и отметила, что проблем из-за этого возникнуть не должно.

Время, проведенное в командировке, будет просто считаться рабочими днями, будет учитываться в расчете отпускных. <...> Если она [зарплата] сдельная, то единственный вариант справедливо оплатить командированному его труд — это средний заработок. А если он получает оклад, то можно смело считать рабочие дни, которые сотрудник провел в поездке по заданию организации, обычными рабочими днями, — пояснила Починок.

Трехсторонняя комиссия должна будет внести свои предложения к законопроекту. В Госдуме начались обсуждения по данной инициативе, в комитете уточнили, что необходимо изучить позицию всех заинтересованных сторон.

Юрист Александр Южалин ранее пояснил, что выплаты за больничный зависят от общего трудового стажа россиянина. По его словам, за первые пять лет работы сотрудник получает 60% от среднего заработка по болезни, эта сумма растет от стажа.