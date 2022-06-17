В России предложили дополнить школьный курс программированием Глава Минцифры Шадаев предложил дополнить школьный курс программированием

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Школьный базовый курс стоит дополнить программированием, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на ПМЭФ. По его словам, уже в этом году программированию начнут обучать старшеклассников.

Сейчас развилка не в том, готовить или не готовить [IT-специалистов]. Вопрос в том, есть ли IT-образование как отдельная сущность. В этом смысле, я считаю, что программирование должно быть встроено в базовый курс школьного обучения, — сказал Шадаев.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что в конце февраля — начале марта из России уехало много IT-специалистов, большинство из которых перебралось в страны ближнего зарубежья. По её словам, большая часть «бежавших» специалистов «посидят-посидят и вернутся» обратно, поскольку не увольнялись со своих мест работы.

Её прогноз подтвердился — в конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов, покинувших страну после начала спецоперации на Украине. Ранее Минцифры сообщало, что в страну вернулись примерно 80% россиян.

Президент РФ Владимир Путин также не увиделничего страшного в том, что часть российских программистов переехала в ближнее зарубежье. Для оставшихся в стране IT-специалистов правительство предлагает новые льготы, в частности, в виде сниженной ставки по ипотеке, отметил он.