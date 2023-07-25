В России предложили дать отсрочку от армии ряду специалистов Депутат ГД Бессараб предложила дать отсрочку от армии специалистам в области ОПК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалистам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), можно предоставить отсрочку от армии на время проведения специальной военной операции, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парламентарий уточнила, что это было бы важным решением в «сложный для страны период».

Я считаю, что это было бы важным решением. На период, сложный для страны, можно было бы организовать отсрочку от армии для некоторых граждан. Если от мобилизации отсрочка есть, то уж от службы в армии ее точно можно тоже предоставлять специалистам в области ОПК, — уточнила депутат.

С таким предложением выступил доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков. В разговоре с изданием эксперт подчеркнул, что отсрочку следует предусмотреть для тех категорий специалистов, которые выполняют важные с общественной и экономически-производственной точки зрения функции. По его мнению, к ним можно отнести персонал предприятий ОПК, государственных организаций, сотрудников транспорта, педагогов и тех, кто занимается научной деятельностью.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее заявил, что проходить воинскую службу в России должны все. По его мнению, призывной возраст необходимо поднять вплоть до 40-50 лет.