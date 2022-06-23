Кабмин разрешил вводить отрицательные ставки на валютные вклады юрлиц

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Банкам России разрешат устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады для юридических лиц. Инициативу поддержало правительство страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ, выступившего разработчиком соответствующего законопроекта.

Предполагается, что кредиторы смогут устанавливать ставки для валютных вкладов, вводя комиссию, превышающую проценты по депозиту. Такую меру банки смогут применить не только к новым депозитным договорам, но и к действующим.

В Минэкономразвития добавили, что целью законопроекта является стимулирование бизнеса отказываться и избавляться от долларов и евро, поскольку из-за блокирующих санкций банки не могут наращивать валютные активы и проводить операции в валюте. В ведомстве считают, что предложенная мера также будет способствовать дедолларизации экономики.

Кроме того, в Минэкономразвития сообщили, что введение отрицательных ставок по краткосрочным вкладам и нулевых по долгосрочным позволит «сформировать длинные пассивы для кредитования» и станет дополнительным стимулом для предпринимателей совершать быстрые и эффективные инвестиции.

Поправки в закон «О банках и банковской деятельности» уже включены в законопроект об особенностях корпоративных отношений, поддержанный Госдумой в первом чтении.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что банк не будет вводить отрицательные ставки по валютным вкладам и счетам физических лиц в 2022 году. По его словам, этого не произойдет, пока национальная валюта не ослабнет.