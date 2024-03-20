В России появятся новые общевойсковые армии и соединения Шойгу: до конца года в РФ создадут две общевойсковые армии и 30 соединений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До конца года в России планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. Кроме того, будет основано 14 новых дивизий и 16 бригад. По словам Шойгу, это необходимо для повышения боевых возможностей российской армии, передает Минобороны.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие Вооруженных Сил России и повышение их боевых возможностей. Сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад, — заявил Шойгу.

В ходе заседания министр также рассказал, что Вооруженные силы Украины во время избирательных мероприятий в России пытались захватить приграничные территории. По его словам, наиболее активные действия развернулись в районе Козинки. Все атаки отражены, противник отброшен, уточнил министр. Кроме того, Шойгу сообщил, что украинские силы вели прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений.