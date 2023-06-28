В России появится закон об искусственном интеллекте Минцифры: власти РФ разрабатывают закон об искусственном интеллекте

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Российские власти в настоящее время занимаются разработкой полноценного закона об искусственном интеллекте. Об этом сообщил РИА Новости заместитель руководителя Минцифры РФ Александр Шойтов. Он подчеркнул, что руководству государство стало очевидно, что данная сфера нуждается в регулировании.

Мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений — это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения. Сначала должен быть полноценный закон об искусственном интеллекте, у нас такого закона пока нет, — пояснил Шойтов.

При этом он добавил, что такой закон разрабатывается. По словам замминистра, любая высокая технология имеет параллельный риск и потому при использовании искусственного интеллекта следует находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью.

Ранее представители целого ряда технологических корпораций и ведущих университетов мира разместили совместное заявление, в котором указывается на высокую опасность искусственного интеллекта для человечества. Перспективы его развития они сравнили с пандемией или даже ядерной войной.