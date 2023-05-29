В России появится президиум коллегии Военно-промышленной комиссии Президент Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президиум наделяется полномочьями принимать оперативные решения. Указ призван усовершенствовать деятельность Военно-промышленной комиссии.

Возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, — говорится в документе.

Заседания будут проводиться по поручению президента или председателя правительства, а в отдельных случаях по поручению председателя коллегии ВПК.

23 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание с рабочей группой Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружения. В ходе общения он зачитал телеграмму бывшего генерального секретаря КПСС Иосифа Сталина на Уралмаш, призвав директоров заводов ОПК выполнять свои декадные нормативы, иначе их будут «громить как преступников».