В России появится Национальный центр исторической памяти Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти, основная задача которого будет заключаться в защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Согласно тексту указа, опубликованного на портале нормативно-правовых актов, центр будет работать в форме автономной некоммерческой организации. Его учредителем станет Управление делами президента России.

В целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей <...> постановляю считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации», — говорится в документе.

Глава государства постановил, что имущество организации будет формироваться за счет государственного бюджета, добровольных имущественных взносов, а также пожертвований. Правительству России поручено предоставить центру недвижимое имущество не позднее 1 февраля 2024 года. Указ президента официально вступил в силу.

По данным официального интернет-портала правовой информации, за последние сутки глава государства подписал около 23 приказов, постановлений и указов. В частности президент подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее члены Совета Федерации единогласно проголосовали за расторжение договора.