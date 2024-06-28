В России появился новый профессиональный праздник В России утвердили День математиков

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В России утвердили День математиков, следует из приказа Министерства просвещения страны опубликованного на официальном портале правовой информации. Отмечаться он будет 1 декабря.

Установить профессиональный праздник — День математика — и определить дату его празднования — 1 декабря, — говорится в документе.

Ранее президент РАН Геннадий Красников заявил о проблеме кадров в отечественной науке. По его словам, она связана в том числе со школой и нежеланием выпускников сдавать ЕГЭ по точным наукам. По его словам, количество сдающих ЕГЭ по физике упало в разы за последние несколько лет. По его мнению, необходимо поднимать значимость точных наук, математики, физики. Однако отказываться и менять процедуру сдачи единого государственного экзамена академик считает преждевременным.

До этого зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин заявил, что мыслить категориями «возврата к советскому образованию» некорректно. По его словам, эта модель не существует уже более 30 лет, к тому же действовала она в условиях нерыночной экономики. Он считает, что России нужна «самостоятельная современная образовательная модель, а не заимствования из иностранного опыта или советского прошлого».