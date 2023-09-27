В России появилось звание «генерал внутренней службы» Путин утвердил новое звание «генерал внутренней службы РФ»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил новое звание «генерал внутренней службы». Оно присваивается директорам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Соответствующий указ был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Решением президента вносятся изменения в перечень должностей высшего начальствующего состава в органах уголовно-исполнительной системы. В тексте документа уточняется, что для первых заместителей директоров теперь предусмотрено звание генерал-полковника внутренней службы. Для остальных заместителей директоров ФСИН и ФССП ничего не меняется. Им по-прежнему будет соответствовать звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

Ранее Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» сразу 10 населенным пунктам. Согласно обнародованному указу, в список вошли Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

В документе уточняется, что решение президента связано со значительным вкладом жителей этих городов в достижение победы в Великой Отечественной войне. Население обеспечивало бесперебойное производство, а также проявило массовый трудовой героизм и самоотверженность, говорится в указе.