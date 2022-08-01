В России появилось новое ведомственное знамя Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ президента России

Фото: Kremlin

Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Знамя представляет собой прямоугольное полотно василькового цвета, окаймленное золотистой тесьмой. По его краям располагаются 10 золотых пятилучевых звезд. На лицевой стороне изображен двуглавый орел, а на оборотной — эмблема ведомства с надписями «Отечество», «Достоинство» и «Честь».

В целях реализации единой государственной политики в области геральдики и упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти постановляю учредить знамя Главного управления специальных программ президента РФ, — говорится в тексте документа.

Ширина полотнища составляет 130 см, длина — 155 см. Глава государства вручает знамя в торжественной обстановке, вместе с ним выдается специальная грамота.

Главное управление специальных программ осуществляет функции по обеспечению исполнения президентом РФ полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в стране.

Ранее глава государства постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. В указе сообщается, что новый праздник был учрежден с целью «популяризации среднего профессионального образования».