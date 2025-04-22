В России появилась новая первая леди: кто она, что за скандал

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной голосуют на выборах губернатора Челябинской области на избирательном участке в Челябинске

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина официально стала первой леди региона, пишут СМИ. Что об этом известно, какую реакцию вызвала ситуация, что за скандал?

Что известно о первой леди Челябинской области

Должность первой леди Челябинской области ввели на встрече городской думы. Надпись о соответствующем статусе была указана на табличке, стоявшей перед Ириной Текслер.

«На заседании присутствуют глава Челябинска Лошкин Алексей Александрович, первая леди Челябинской области, заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска Текслер Ирина Николаевна», — объявил участников собрания председатель гордумы Сергей Буяков.

Ирина Текслер родилась 31 июля 1978 года в Норильске Красноярского края. Она получила несколько дипломов по специальностям «экономист», «медик» и «психолог». Работала корреспондентом и ведущей новостей в Норильске. До замужества носила фамилию Матяш. В 2025 году Общественную палату Челябинска возглавила Анастасия Лапо, Ирина стала ее заместителем.

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Термин «первая леди» — своего рода неофициальный «титул», который традиционно применяется к супруге главы государства. Первоначально словосочетание First Lady использовалось для обозначения жен президентов США, однако в дальнейшем перешло в другие языки и теперь применяется для обозначения супруги главы любого государства, форма правления в котором не является монархической.

Фото: Akhmetov Vadim/URA.RU/Global Look Press Ирина Текслер

Что за скандал возник вокруг первой леди

Ситуация с объявлением Ирины Текслер первой леди Челябинской области вызвала неодобрительную реакцию. В частности, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина задалась вопросом, не следует ли теперь называть самого Алексея Текслера «Ваше величество» или «Ваша светлость, герцог Челябинский».

«Хорошо бы узнать, чтобы не ошибиться в возможном депутатском обращении. На самом деле совсем не забавно. Ведь получается, что гражданин Текслер уже открыто считает себя „новой знатью“? <...> С подобного рода хамством со стороны „элитки“, кстати говоря, и боролись Ленин со Сталиным», — написала Останина в своем Telegram-канале.

Политтехнолог Вадим Попов в свою очередь посчитал ситуацию с объявлением Ирины Текслер первой леди региона «сепаратизмом и самоуправством».

«Главу региона, видимо, не особо смущает, что в нашей византийской системе первой леди называют жену президента. Почему желание сделать приятное своей жене превысило у него чувство политического такта — остается загадкой. Но что-то подсказывает, что федеральный центр рано или поздно одернет зарвавшегося губернатора», — написал Попов в своем Telegram-канале.

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