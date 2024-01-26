В России построят новый атомный ледокол Путин одобрил начало строительства ледокола «Ленинград» на верфи в Петербурге

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград» проекта 22220, передает ТАСС. Церемония закладки состоялась на верфи «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге, куда глава государства прибыл с рабочим визитом.

Помимо российского лидера на мероприятии присутствовали губернатор Северной столицы Александр Беглов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Росатома Алексей Лихачев и глава ВТБ Андрей Костин. В ходе церемонии председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин обратился к Путину с просьбой дать разрешение на установку закладной доски будущего ледокола.

Прошу вас, — ответил глава государства.

Решение о строительстве новых ледоколов было принято в августе 2012 года. Технический проект атомохода был разработан ОАО ЦКБ «Айсберг» еще в 2009 году. В составе ядерной энергетической установки используется новый тип интегральной реакторной установки «РИТМ-200». Ледоколы проекта 22220 должны заменить старые ледоколы, построенные в советское время.

Головной атомный ледокол был спущен на воду 16 июня 2016 года. 21 октября 2020 года в Мурманске на головном универсальном атомном ледоколе «Арктика» ФГУП «Атомфлот» прошла торжественная церемония поднятия государственного флага РФ. Также известно, что в Санкт-Петербурге в 2017 и 2019 годах были спущены на воду ледоколы «Сибирь» и «Урал».