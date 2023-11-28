В России постепенно снижается смертность Вице-премьер Голикова заявила об устойчивой траектории снижения смертности в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

В России отмечается устойчивая траектория снижения уровня смертности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина, которая была посвящена открытию медицинских объектов в ряде регионов. По ее словам, показатель смертности вышел на уровень, зафиксированный до пандемии коронавирусной инфекции. Трансляция заседания велась на сайте Кремля.

В целом за девять месяцев — это официальные показатели Росстата, которые последние опубликованы, — показатели смертности, несмотря на ковид, у нас снизились до 11,9. Это означает, что мы все-таки преодолели тот рубеж, который был до ковида в благополучном 2019 году, и вышли на устойчивую траекторию снижения, — сообщила Голикова.

Путин ранее заявил, что за последние десять лет детская смертность в России сократилась более чем в два раза. По его словам, показатель по смертности среди новорожденных находится на исторически минимальных значениях. Помимо этого, глава государства отметил, что с каждым годом в стране увеличиваются объемы оказания высокотехнологической помощи детям.

Ранее сообщалось, что Россия сократит расходы на борьбу с основной причиной смертности — сердечно-сосудистыми заболеваниями — на 12,7% в 2024 году. Каждый последующий год расходы будут уменьшаться на 500 млн — 3 млрд рублей.