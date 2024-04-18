В России пообещали ответ Украине за удары по Крыму Депутат Чепа: Россия ответит Украине за удары по Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Чепа

Россия ответит Украине за удары по Крыму, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он отреагировал на признание президента Украины Владимира Зеленского в том, что за ними стоят именно ВСУ. По его словам, которые приводит Lenta.ru, ВС РФ необходимо уничтожать те объекты противника, с которых они потенциально могут наносить удары по российской территории.

Понятно, что за этими действиями стоит Украина. Нам соответствующим образом надо отвечать и уничтожать те объекты, с которых они потенциально могут наносить удары по нашим территориям, — поделился мнением депутат.

О причастности ВСУ к атаке на аэродром в крымском Джанкое Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он также выразил благодарность главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому за проделанную работу. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Telegram-канал «Рыбарь» писал, что аэродром атаковали со стороны Херсонской области. По его данным, налет проводился в две волны: при первом ударе было задействовано семь ракет, при втором — не менее пяти. Министерство обороны России эту информацию также не комментировало.