В России допустили введение виз для украинцев Замглавы МИД РФ Руденко: Россия рассматривает введение виз для украинцев

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Россия может ввести визовый режим для граждан Украины в качестве ответной меры на аналогичное решение Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, Москва пока не решила, отвечать зеркально или нет, так как не хочет осложнять жизнь украинцам, которые хотят покинуть страну и зону боевых действий, передает РИА Новости.

Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, — пояснил Руденко.

Он добавил, что на практике встречаются примеры ассиметричных мер в данном вопросе, например, в отношениях России и Грузии. Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что введение виз для украинцев можно сравнить с выстрелом себе в ногу, поскольку Москве выгодно, чтобы в страну приезжали из-за рубежа и видели «что происходит».

Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим... Поэтому это в практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент [России Владимир Путин] говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит, — подытожил Руденко.

С 1 июля Киев ввел визовый режим для граждан из России. При этом в МИД Украины уточнили, что наличие документа, разрешающего въезд в страну, не гарантирует пропуск — окончательное решение принимают пограничники.

В августе советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что не согласен с призывом главы государства ввести запрет на выдачу виз всем россиянам. По его мнению, это требование не должно касаться всех граждан.

Зеленский, в свою очередь, призвал страны Запада закрыть границы для россиян на год, чтобы «увидеть результат». По его словам, эта мера может положить конец конфликту.