Роботам запретят разговаривать с россиянами Шадаев: Минцифры готовит законопроект о запрете спам-обзвонов

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Власти России намерены на законодательном уровне запретить массовые рекламные обзвоны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Телеком Будущее 2024». По его словам, в российском обществе сформировалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, передает ТАСС. Он отметил, что в ведомстве решили запретить рекламные обзвоны, поскольку в них участвуют роботы.

Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами, — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому вводится штраф до 1 млн рублей за спам-звонки и рекламу кредитных продуктов без указания их полной стоимости. Наказание составит от 10 до 20 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 100 тысяч для должностных лиц и от 300 тысяч до 1 млн рублей для юрлиц.

Эксперт в области безопасности Александр Власов ранее посоветовал не отвечать на входящие вызовы с незнакомых номеров, чтобы защититься от спам-звонков. Он пояснил, что это самый действенный способ, но для некоторых людей воспользоваться им практически невозможно из-за работы или частого заказа доставок.