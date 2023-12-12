В России поддержат устроивших на работу участников СВО предпринимателей Путин подписал закон о поддержке бизнесменов за трудоустройство участников СВО

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет социальным предпринимателям получать поддержку от государства за трудоустройство участников специальной военной операции. Документ разметили на официальном интернет-портале правовой информации.

В список входят лица, которые проходили службу в новых регионах России: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также ветераны боевых действий в зоне спецоперации. Помимо этого, закон распространяется на сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и уголовно-исполнительной системы, пожарных и судебных приставов, которые принимали участие в СВО или выполняли задачи на указанных территориях.

Ранее депутаты и сенаторы предложили распространять страховые выплаты в случае гибели участника СВО на их еще не родившихся детей. Соответствующий законопроект уже подготовлен, и он получил поддержку в правительстве. Авторы инициативы предложили установить особый порядок выделения выплат в тех случаях, когда ребенок уже был зачат, но еще не родился на момент гибели отца.