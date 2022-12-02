В России планируют ужесточить требования к расселению аварийного жилья

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Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что в Госдуму до конца 2022 года планируют внести законопроект, ужесточающий требования к расселению аварийного жилья. В частности, предлагается внести запрет на неодновременное расселение аварийных домов и установить обязательные сроки для этого, пишут «Известия».

В случае принятия документа, региональные власти будут обязаны поднять цены закупки жилья для переселенцев и отдельных категорий граждан до нормативов Минстроя. По словам Кошелева, есть практика, когда власти в субъектах устанавливают стоимость на 15–20% ниже среднерыночной, утвержденной Минстроем, в желании сэкономить. Застройщики в таких случаях отказываются продавать жилье по заниженной цене.

За нарушение новых правил необходимо ввести наказание вплоть до уголовной ответственности, считает парламентарий. Так, на сегодня участилось число случаев, когда даже в крупных и небедных городах признанные аварийными дома расселяют неравномерно.

Часть жителей переселяют в новые квартиры, а часть остается в полуразрушенных зданиях. Мы получаем множество таких жалоб, — уточнил Кошелев.

Оставшиеся в аварийных зданиях люди нередко оказываются без воды и тепла, так как мародеры или сами переехавшие жильцы срезают батареи. При этом подача тепла и воды останавливается, однако, счета на их оплату продолжают приходить. К тому же, в таких зданиях селятся бездомные или асоциальные личности, что создает угрозу чрезвычайных или криминальных ситуаций.

Ранее вице-президент и руководитель направления «Строительство и ЖКХ» в общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков заявил, что критерии аварийности жилья должны быть переработаны в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. В настоящее время в России аварийным жильем признаются только непригодные для жизни помещения, переселения жители таких домов могут ждать годами.