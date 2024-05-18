В России планируют нарастить производство самолетов МС-21 Правительство РФ: первые поставки самолетов МС-21 ожидаются в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поставки первых девяти самолетов МС-21 ожидаются в 2025 году, говорится в распоряжении правительства РФ на сайте официального публикования правовых актов. Объем производства этой модели авиалайнеров должен вырасти до 72 единиц в год, уточнили власти.

Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году, — следует из документа.

В то же время поставка SSJ-New начнется уже с 2026 года и составит 20 единиц. Авиаперевозчики в период с 2024 по 2030 год должны получить 990 гражданских самолетов.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев объяснил, что сроки импортозамещения иностранных авиалайнеров российскими МС-21 и SJ-100 увеличились на несколько лет из-за слишком большого количества тестовых полетов. Изначально выдержать такой темп казалось сложной задачей, а в процессе стало понятно, что это невозможно, констатировал эксперт.

До этого в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о переносе сроков поставок новых российских самолетов МС-21 на 2025 год, а Superjet 100 — на 2026 год. В корпорации подчеркнули, что системы полностью новые. При этом Россия в отличие от других мировых авиапроизводителей справляется со своими сложностями самостоятельно, заявили в ОАК.