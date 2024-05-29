В России перестанут публиковать статистику по производству бензина Минэнерго РФ закроет статистику по производству бензина

Фото: RosneftRu/Twitter.com/Global Look Press

Минэнерго РФ прекратит публиковать статистику о производстве бензина в стране, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Однако информацию о ценах на нефтепродукты закрывать не будут. Как объяснили изданию в министерстве, мера связана с обеспечением информационной безопасности на фоне геополитической ситуации.

Раскрытие такой информации может стать поводом для манипулирования рынком со стороны недобросовестных его участников, — заявили в ведомстве.

В пресс-службе Минэнерго отметили, что закрытие статистики поможет укрепить надежность обеспечения внутренних потребителей. Помимо этого, будет повышена энергетическая безопасность страны в целом.

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович ранее выразила мнение, что российские ведомства все чаще скрывают статистику и это может привести к кризисным ситуациям и неадекватным решениям. Она добавила, что ее печалит «традиционная для бюрократии» манипуляция с данными.

В январе 2024-го президент России Владимир Путин разрешил не раскрывать информацию о деятельности экономически значимых организаций. Такое решение стало ответной мерой на действия недружественных стран.