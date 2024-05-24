В РФ перестало действовать соглашение с одной страной по ядерному оружию МИД сообщил о прекращении соглашения с Японией по ликвидации ядерного оружия

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Министерство иностранных дело России сообщило о прекращении межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве по вопросам ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия, соответствующее обращение опубликовано на портале правовой информации. Документ между Москвой и Токио был подписан 13 октября 1993 года в японской столице.

21 мая 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях, — говорится в публикации.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что Китай не захотел вести переговоры с США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия после консультаций в ноябре прошлого года. По его словам, стороны могли обсудить улучшение коммуникации, а также систему оповещений о тестовых запусках ракет.

Японская газета Asahi ранее писала, что США в 1960 году заключили с Японией секретное соглашение по транзиту через страну ядерного оружия. Соответствующую информацию обнаружил политолог Такаси Синобу в документах Национального архива США, уточнили авторы материала.