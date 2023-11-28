В России пересмотрят перечень ограничений для военной службы Минобороны РФ готовит поправки в перечень ограничений для военной службы

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Минобороны РФ инициировало внесение поправок в Положение о военно-врачебной экспертизе, устанавливающее перечень заболеваний, наличие которых освобождает граждан от несения военной службы. Паспорт соответствующего проекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Какие именно изменения планируется внести в документ, пока неизвестно.

Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции, — говорится в обосновании необходимости подготовки документа.

Проект прошел стадию уведомления. Планируемый срок его вступления в силу — декабрь 2024 года. Предложения по внесению поправок в документ предлагается оставлять на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что Государственная дума рассмотрит проект закона, предусматривающий уголовное наказание для добровольцев за преступления против военной службы. Заседание запланировано на вторник, 28 ноября.