В России озвучили условия для переговоров по Украине Галузин: для переговоров по Украине нужно признать новые территориальные реалии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Галузин

Россия открыта к переговорам по Украине, но для этого должны быть признаны современные территориальные реалии, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, позиция России остается неизменной — она подразумевает достижение справедливого урегулирования кризиса.

Прежде всего, должны быть устранены его первопричины и признаны современные геополитические и территориальные реалии. Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев — прекратить боевые действия, — резюмировал замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Москва готова вернуться к переговорам с украинской стороной. Диалог может быть продолжен на основе уже достигнутых договоренностей, добавил он. Между тем при возобновлении переговоров с Украиной РФ должна понимать, с кем можно иметь дело при подписании документов, подчеркнул глава государства.

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди при этом говорила, что как минимум до конца 2024 года России буквально не с кем вести переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине. Все дело в том, что летом пройдут выборы в Европарламенте, а в ноябре — в США.

В свою очередь бывший американский дипломат Час Фриман констатировал, что на Украине многие осознают необходимость переговоров, но президент Украины Владимир Зеленский запретил их проведение. Дипломатический диалог начнется после смены правительства, уверен он.